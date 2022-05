Demonstranten eisen vrijlating Ahmadreza Djalali voor Iraanse ambassade: “Overheid moet meer inspanningen leveren”

Een honderdtal demonstranten kwam samen op de campus van de ULB, recht tegenover de Iraanse ambassade in Elsene. Onder hen was ook VUB rector ad interim, Jan Danckaert: “De uitspraak van de Iraanse overheid is zeer beangstigend,” zegt hij. “Het is de eerste keer dat ze haar dreigementen concreet maakt. Het is echt erop of eronder.” De Iraanse overheid meldde immers twee weken geleden dat Ahmadreza Djalali geëxecuteerd zou worden 21 mei.