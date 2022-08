Deliveroo levert voortaan ook bieren van Brussels Beer Project

Sinds eind juli is de webshop van Brussels Beer project beschikbaar via de website of app van Deliveroo. De IPA’s ‘Juice Junky’ en ‘Now or Never’ zijn er te verkrijgen, naast de alcoholvrije Pico Novo of het ontdekkingspakket. Blikjes kan men kopen in voorraden van 24, losse flesjes zijn te verkrijgen via enkele restaurants zoals Otomat en Manhattn’s Burger.