Delhaize-warenhuis in Elsene al sinds zaterdag dicht door syndicale actie

De voorbije weken sloten verschillende Brusselse Delhaize-winkels de deuren uit onvrede over het sociaal overleg dat mislukt was. Volgens Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver staat het voorval in Elsene los van dat conflict. “Sinds zaterdag blokkeert een piket de toegang tot de winkel in de Henninstraat als gevolg van een geïsoleerd dispuut tussen de directie en de vakbonden”, klinkt het. “We kunnen niet ingaan op de inhoud van het dossier, maar we betreuren wel dat de klanten niet langer in hun favoriete supermarkt kunnen winkelen als gevolg van de syndicale actie.”