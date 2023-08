Delhaize-medewerker met 30 jaar dienst 'op staande voet' ontslagen wegens “vandalisme en fysiek geweld” bij protestactie

UPDATEEen medewerker van de Delhaize-winkel in Westland Shopping in Anderlecht is “op staande voet” ontslagen wegens “ernstig wangedrag”. Volgens de directie bracht de werknemer afgelopen maandag het leven van anderen in gevaar tijdens een protest aan het hoofdkantoor. “We tolereren geen enkele daad van vandalisme of fysiek geweld”, reageert de woordvoerder aan onze redactie.