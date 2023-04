Delhaize in Elsene gesloten na vandalisme: “We konden de veiligheid niet meer garanderen”

Racistisch filmpje van Vilvoordse stadsarbei­ders beroert gemoederen: “Zie wat daar afkomt… Die lopen allemaal in gordijnen rond”

In Vilvoorde is ophef ontstaan over een filmpje dat op sociale media circuleert. Twee stadsarbeiders filmden vrijdag tijdens het Suikerfeest een aantal voorbijstappende moslims. Daarop gaven ze racistische commentaren. Er is een tuchtonderzoek gestart. “Ik voel vooral walging”, zegt schepen Moad El Boudaati.