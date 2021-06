DéFI dreigt ermee Brusselse regering te verlaten om hoofddoekdebat

Brussel Klassieke muzikanten verzorgen vanaf vandaag liveconcer­ten in vaccinatie­cen­trum Heizel

31 mei Na je vaccinatie tot rust komen op de tonen van Mozart of Bach? Vanaf vandaag kan het in het vaccinatiecentrum op de Heizel. Het Brussels stadsbestuur slaat daarvoor de handen in elkaar met de stichting Muziekkapel Koningin Elisabeth. Nog de hele maand juni worden er muziekperformances georganiseerd in het grootste vaccinatiecentrum van het land.