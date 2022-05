Defensie, Actiris en Bruxelles Formation slaan handen in elkaar om meer Brusselaars aan het werk te krijgen binnen Belgisch leger

Jette Marcel De Greef, onlangs nog 50 jaar getrouwd, is overleden

Enkele weken geleden berichtten we nog over een gouden bruiloft in Jette. Op 15 april waren Agnes en Marcel daar 50 jaar getrouwd. Helaas meldde hun dochter Kristel vandaag aan onze redactie dat Marcel op 72-jarige leeftijd overleden is.

6 mei