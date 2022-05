Deelnemers 1 meibetoging brengen vernielingen aan langs parcours in Brussel

De betogers trokken tijdens de 1 meibetoging vanuit Sint-Gillis richting centrum Brussel via de Hoogstraat en de Duquesnoystraat naar het Albertinaplein, waar de actie eindigde. Sommige vandalen gebruikten de manifestatie om met graffiti op wagens en winkeletalages te schrijven of ruiten van voertuigen in te slaan. Ze schreven onder meer ‘trop cher’, te duur, op de etalages of ACAB, een afkorting van All Cops Are Bastards, op wagens. Ook bushokjes werden beschadigd. Er is sprake van meerdere incidenten, maar hoeveel exact is nog niet bekend.