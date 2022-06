Deelfietsbedrijf Swapfiets onthult muurschildering aan Rogierplein

autosport Sarah Bovy met Ferrari voor de tweede maal in Le Mans: “Als ik een weekend niet race, begin ik het al te missen”

De 33-jarige Ukkelse Sarah Bovy staat voor de tweede maal in haar leven aan de start van de 24 uur van Le Mans. Drie andere Belgische vrouwen raceten voor haar in Le Mans, met name Christine Beckers, Yvette Fontaine en uiteraard Vanina Ickx. Bovy komt in Le Mans uit voor Iron Dames, samen met de Deense Michelle Gatting en de Zwitserse Rahel Frey, met haar vijfde start de meest succesvolle, nog actieve vrouw in Le Mans. 64 vrouwen namen ooit de start in Le Mans, waaronder dus Bovy.

13:09