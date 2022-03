Dealer riskeert 15 maanden cel: “Schuld van ziekte”

De jonge twintiger werd op 26 februari opgepakt in zijn woning in de Stevinstraat. De Brusselse politie had al enige tijd informatie gekregen dat er in het pand drugs werden gedeald en had daarop besloten de woning te observeren. De agenten stelden vast dat het een komen en gaan was aan de woning en hielden één van de vele bezoekers tegen. Die man had een kleine hoeveelheid metafedron bij en gaf toe dat hij die net had gekocht. Daarop volgde een huiszoeking, en in de slaapkamer van de woonst trof de politie 102 gram 3MMC of metafedron aan, naast 63 gram MDMA, 121 XTC-pillen, 9 gram crystal meth, een kleine hoeveelheid LSD en 2,5 liter GHB. De bewoner gaf tijdens het verhoor toe dat hij al een zestal maanden drugs verkocht. “Mijn cliënt lijdt aan een auto-immuunziekte die hem veel pijn bezorgd, en is als gevolg daarvan zelf drugs beginnen gebruiken”, pleitte de advocaat van de jongeman. “Na enige tijd is hij beginnen verkopen om zijn eigen druggebruik te kunnen betalen. Hij zat op een zeer autodestructief pad en daar moet een einde aan komen, maar hij heeft voor zijn job wel een blanco strafblad nodig. Daarom pleit ik voor een probatie-opschorting.” Het vonnis valt op 31 maart.