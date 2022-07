Dealer met tien zakjes cocaïne in ondergoed betrapt: politie botst bij huiszoeking op 2,6 kilogram drugs en een wapen

Het waren inspecteurs van de anti-overvalbrigade van politiezone Brussel Hoofdstad Elsene die vrijdag een verdachte man in de Elsensesteenweg opmerkten. Ze volgden de man en zagen hoe hij wat verderop in een wagen stapte. Daarop besloten de agenten in te grijpen. In de wagen hing een sterke cannabisgeur. De passagier had twee zakjes cannabis bij, maar de bestuurder had tien zakjes cocaïne in zijn onderbroek steken en had ook 390 euro cash geld op zak.