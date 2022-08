De warmste 14e augustus uit de geschiedenis...en net dan opent de eerste Brusselse ecologische camping: “Ach, hier kunnen we wel met de voeten uit de tent slapen”

Zondag 14 augustus. 16u. Het is de warmste 14e augustus uit de geschiedenis. Even verder in Ukkel wordt een temperatuur van 31.1 graden gemeten in de schaduw. In de zon is het bloedheet. Weer voor een fris zwembad, of een cocktail. Of gewoon binnenzitten met de airco aan. Alleszins geen weer om in een tentje te zitten. Het toeval wil dat net vandaag op de Dikkelindelaan in Laken Camping 58 zijn spreekwoordelijke deuren opent.