“De tijd dat meisjes maar binnen met poppen moeten spelen, is voorbij”: Brussel trekt 100.000 euro uit om openbare ruimte vrouwvriendelijker te maken

brusselDe Brusselse openbare ruimte is nog altijd te veel op maat van jongens gesneden en daar mag dringend iets aan gedaan worden. Daarom trekt schepen Ans Persoons (One Brussels-Vooruit) 100.000 euro uit voor projecten die meisjes zich ook buitenshuis welkom moeten doen voelen. Te beginnen met het skatepark aan de Kapellekerk, dat dezer dagen een pak vrouwelijker oogt. “Jongens die buiten spelen en meisjes die binnen blijven... Dat is niet meer van deze tijd.”

‘Verstandige meisjes gaan naar het paradijs’, ‘Rage against the Machism’,... Het zijn maar enkele slogans die je voortaan ziet blinken op de golvende muren van het skatepark aan de Kapellekerk. Kijk ook even naar de felle kleuren, want die moeten eveneens aangeven dat dit een plek voor iedereen is. “Skaten is niet alleen een zaak voor jongens”, knikt schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte Ans Persoons.

Niet dat het haar om skaten op zich te doen is. Het gaat haar om de openbare ruimte, die nog altijd te veel op jongens gericht is. “Cru gezegd: jongens spelen buiten, terwijl meisjes binnen blijven bij hun poppen”, aldus Persoons. “Terwijl dat helemaal niet meer van deze tijd is. Maar als je meisjes ook naar buiten wil krijgen, moeten ze zich daar ook welkom voelen. De inrichting van de openbare ruimte is nog altijd te veel afgestemd op de noden van jongens. Denk maar aan de vele pleinen met centraal een sportveld. Meisjes en vrouwen blijven voornamelijk in de ‘periferie’ van zulke pleinen en maken maar zelden gebruik van de volledige ruimte.”

Ook de progressieve vrouwenbeweging Zijkant, die samenwerkt met de Stad Brussel, stelde al vast dat de openbare ruimte voornamelijk jongens aantrekt. “Meisjes lijken zich vaak niet welkom te voelen op deze plaatsen en daarom kregen wij het idee om hen zelf te laten meedenken”, zegt Julie Van Garsse van Zijkant. “Ook oudere mensen en kinderen kunnen maar baat hebben bij een veilige en open ruimte die voor iedereen toegankelijk is.”

Het kleurrijke skatepark aan de Kapellekerk.

De publieke ruimtes moeten dus een herinrichting krijgen waardoor de stad aangenamer, toegankelijker, inclusiever en veiliger wordt voor meisjes en vrouwen. En dat wil Persoons nu doen met een toelage van 100.000 euro voor zes projecten. Daar hoort alvast het skatepark aan de Kapellekerk dus bij. Na de eerste metamorfose zal het in het najaar nog beter ingericht worden met het oog op vrouwvriendelijkheid.

Knusse hoekjes

“De bedoeling is om lokale meisjes samen te brengen en hen mee te laten denken over de verdere herinrichting van het skatepark”, legt Van Garsse uit. “Zij moeten zich er in de toekomst ook thuis kunnen voelen. Vandaag voelen meisjes zich vaak nog onveilig op straat en daar willen we met het project ‘Girls make the city’ verandering in brengen. We willen knusse hoekjes creëren waar elk meisje zich goed voelt.”

De tienermeisjes uit de buurt krijgen carte blanche tijdens enkele workshops die in september van start gaan. Later dit jaar zullen de beste ideeën uitgewerkt worden door een architectenteam en vervolgens vorm krijgen in de openbare ruimte. Nog voor de kerstvakantie zou het skatepark zijn finale vorm gekregen moeten hebben.

