De Sutter belooft extra plaatsen voor asielzoekers Paleizenstraat: “Iedereen die recht heeft op opvang moet die ook krijgen”

Schaarbeek“We hebben binnen de regering afgesproken dat iedereen die recht heeft op opvang die ook moet krijgen.” Dat zei Groen-vicepremier Petra De Sutter woensdag op Radio 1 over de situatie in de Paleizenstraat. “Er worden bijkomende plaatsen gecreëerd. Dat zal nu misschien versneld gebeuren. Ik hoop dat het in de komende dagen kan.”

Vorige week donderdag en vrijdag hebben 784 mensen zich aangemeld bij de sociale screening voor de bewoners van het kraakpand in de Paleizenstraat, in Schaarbeek. Veel mensen die zich aanmeldden, beschikten over een asielaanvraag. Volgens het kabinet van Asiel en Migratie hebben 735 van de 784 mensen recht op opvang en 49 niet.

“Nu blijkt dat er vele honderden mensen in het pand zitten die recht op opvang hebben, is het aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (Nicole de Moor van CD&V) om te zien hoe dat wordt opgelost”, zei De Sutter woensdag. “Nu duidelijk is hoe het zit, moet er ook actie worden ondernomen.”

De Sutter bracht in herinnering dat er in januari duizend extra plaatsen zouden worden gecreëerd. Om die in te vullen, wordt voorrang verleend aan minderjarigen.

