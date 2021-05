De hemel kleurt nog donkerder voor Olivier De Bock: 20 jaar cel gevorderd voor broedermoord

Sint-Joost-ten-Node Sint-Joost richt ‘vaccinatie-antenne’ op: “Heel wat inwoners hebben gewoonweg geen internet­ver­bin­ding”

21 mei Om moeilijk bereikbare inwoners de weg naar het vaccin te wijzen, zijn in zowel Molenbeek als Sint-Joost ‘vaccinatie-antennes’ opgericht. Op de lokale markt kunnen mensen zich inschrijven voor een prik in een kleinschalig vaccinatiepunt dat enkele honderden meters verderop ligt. We namen een kijkje in de armste gemeente van het land. “Geef ons die vaccins, en we klaren de klus zelf.”