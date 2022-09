“De energieprijzen zijn echt gestoord, mensen verzuipen gewoon” : 10.000 actievoerders komen de straat op voor meer koopkracht, VBO-gebouw wordt bekogeld met eieren

BrusselActievoerders van verschillende vakbonden verzamelden deze ochtend in Brussel om meer koopkracht te eisen tijdens de nationale actiedag. Hoge energieprijzen zorgen ervoor dat mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen en dat de koopkracht kleiner wordt. De manifestatie eindigde onrustig toen enkele actievoerders eieren en rookbommen gooiden naar het gebouw van de VBO. Er zal nog de hele dag hinder zijn bij De Lijn en de MIVB.

Volgens de lokale politie Brussel Hoofdstad Elsene waren ongeveer 10.000 manifestanten aanwezig in het centrum om te betogen. Ze eisten onder andere betaalbare energie en meer loon. Door de hoge energieprijzen is het leven onbetaalbaar geworden volgens de vakbonden. “Vandaag vragen wij de overheid om daar verandering in brengen”, klinkt het bij de actievoerders. Ook werd er gevraagd om het sociaal tarief voor energie uit te breiden en de huurprijzen niet te indexeren.

“Als harde werkers houden de gewone mensen de economie draaiende. Die mensen laat je niet in de steek, anders valt alles in elkaar. Dit is een duidelijk signaal naar de overheid toe. Toon respect”, klinkt het bij het christelijke ACV.

Stephan De Bouw uit Brussel werkt bij Interparkings. Samen met zijn Brusselse collega’s komt hij vandaag de straat op om te pleiten voor meer koopkracht. “Wij kunnen de rekeningen niet meer betalen, en de overheid doet er niets aan. Dat is schandalig. De grote industrieën zouden een deel van hun winst moeten afstaan aan de overheid.”

Quote De energie­prij­zen zijn echt gestoord en de lonen mogen niet stijgen. Mensen verzuipen gewoon. Line, leerkracht in het lager onderwijs en afgevaardigde van ACOD

Ook leerkracht en ACOD vakbondsafgevaardigde Line maakt duidelijk dat het zo niet verder kan. “De energieprijzen zijn echt gestoord en de lonen mogen niet stijgen. Mensen verzuipen gewoon. En dat moeten ze in Brussel horen, want er gebeurt helemaal niets. Terwijl het perfect mogelijk is om er iets aan te doen. Engie Electrabel maakt negen miljard euro winst, die woekerwinst zou moeten afgepakt worden”, zegt de strijdvaardige actievoerster.

Eieren gooien

De actievoerders verzamelden aan het muntplein en trokken via de Arenbergstraat naar de Ravensteinstraat, waar het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) gelegen is, de grootste werkgeversorganisatie van België. Om hun ongenoegen te uiten, gooiden enkele manifestanten eieren tegen de ruiten van het gebouw. Daarbij sneuvelde een venster. Op verschillende momenten tijdens de manifestatie werden ook rookbommen gegooid.

Rond 12 uur eindigde de betoging en verlieten de meeste actievoerders het centrum. Volgens de lokale politie verliep de actie verder zonder incidenten.

Quote “Dit is slechts een voorproef­je. Op 9 november verzamelen we opnieuw om de situatie aan te kaarten. Dan zullen we ons nóg harder laten horen” Actievoerder en vakbondsafgevaardigde Line

De manifestanten zijn niet van plan om zomaar op te geven als er geen reactie komt van de overheid. Er staat al een tweede actiedag op de planning. Die zal plaatsvinden op 9 november. “Dit is slechts een voorproefje”, klinkt het onder de actievoerders. “Op 9 november verzamelen we opnieuw om de situatie aan te kaarten. Dan zullen we ons nóg harder laten horen.”

Hinder bij De Lijn en MIVB

De actie heeft gevolgen voor het bus-, tram- en metroverkeer van de MIVB en De Lijn in Brussel. Het openbaar vervoer ondervindt grote hinder sinds vanmorgen, en de MIVB verwacht dat het net de hele dag zwaar verstoord zal zijn.

Op de luchthaven en bij de NMBS worden geen grote verstoringen verwacht.

