De eerste pilote ter wereld krijgt straatnaam in Brussel

Manneken Pis in Legovorm? Die bestaat nu ook!

Er zijn al talloze Legoversies van populaire monumenten en toeristische trekpleisters van over de hele wereld, en daar hoort onze eigen Manneken Pis nu ook bij. Legofans kunnen de blokjesvariant van het plassende ventje bewonderen in het Lego Discovery Centre in Brussel, dat morgen officieel zijn deuren opent. Manneken Pis is echter niet de enige Belgische bezienswaardigheid die in de spotlight wordt gezet. Zo heeft ook het Atomium een speciaal plaatsje gekregen.

24 juni