De Brouckère- en Muntplein vormen decor voor 3x3 basketbal en beachvolley

Tervuren Ongeval zorgt voor hinder op Leonard­kruis­punt

Er is een verkeersongeval gebeurd op de R0, de Ring rond Brussel, ter hoogte van Leonard. Richting Halle is er één rijstrook versperd voor het verkeer dat via de E411 de Buitenring op wil. Er staat een file van voor Jezus-Eik.

25 juli