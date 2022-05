De Beurs, van financieel hart naar biermuseum: “Vanaf april ‘23 toegankelijk voor iedereen”

Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node VeloVeilig-karavaan trekt door Brussel: “Al heel wat vooruit­gang, maar sommige stukken wel gevaarlijk”

Dinsdag doorkruiste de VeloVeilig-campagne Brussel. Via de Leuvensesteenweg in Schaarbeek fietsten ze langs het kruispunt aan Meiser, de Ernest Cambierlaan en de Haachtstesteenweg naar het hoofdkantoor van P&V verzekeringen in de Koningsstraat. Onder de deelnemers was ook de mama van het Loes, het meisje dat vorig jaar helaas omkwam bij een verkeersongeval toen ze met haar fiets wou oversteken.

12 mei