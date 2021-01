Dan toch nog een toekomst voor Mini-Europa: miniatuurpark wordt gemoderniseerd en heropent eind maart

Mini-Europa al een tijdje gesloten, maar dat heeft alles te maken met de jaarlijkse winterstop van het openluchtmuseum. Of het bekendste miniatuurpark van ons land - en bij uitbreiding misschien wel heel Europa -na die jaarlijkse winterslaap weer open zou gaan, bleef de afgelopen weken koffiedik kijken. Al was Mini-Europa zelf wel positief gestemd over de toekomst.

Even terug naar midden september 2020: door de coronacrisis en het uitblijven van een akkoord over een contractverlenging met het Brusselse stadsbestuur viel het doek over Mini-Europa. Directeur Thierry Meeùs sloot oorspronkelijk een doorstart in het Vlaamse of Waalse ommeland niet uit, maar tegelijk leek ook Brussels burgemeester Close (PS) geen afstand te kunnen doen van het park. Hij stelde een verhoging van de huurovereenkomst voor, van 250.000 naar 350.000 euro, maar daar wou Meeùs niet van weten. Na weken onderhandelen is er nu dan toch een akkoord uit de bus gekomen.

Volledig scherm Mini-Europa. © Baert Marc

Heropening in maart

Mini-Europa wordt opgenomen in het NEO-Europea-project, dat Brusselaars, Belgen en toeristen een baanbrekende bestemming wil bieden, eigen aan grote Europese metropolen. NEO-Europea zal naast onder andere Kinepolis en pretpark Spirouland dus ook een groter en gemoderniseerd Mini-Europa huizen. “Dit verzekert niet alleen het voortbestaan van Mini-Europa binnen het Brusselse erfgoed, het belichaamt ook de ambitie van Mini-Europa om een toonaangevende attractie binnen Brussel te zijn, met nog meer amusement, meer interactiviteit, meer cultuur en meer Europa. Hoewel sommige aspecten al op korte termijn worden ontwikkeld, zal de komst van NEO-Europea het mogelijk maken de volledige infrastructuur te moderniseren”, zeggen gedelegeerd bestuurd Thierry Meeùs en manager Vinciane Meeùs.

Blikvanger

“Het nieuwe paviljoen van architect Jean Paul Viguier, gezamenlijk gefinancierd met Europea, wordt zeker een blikvanger en er zullen nog heel wat andere zones van het park ontwikkeld worden. Dit is uitstekend nieuws, zowel voor het team van Mini-Europa als voor de honderdduizenden Brusselaars en toeristen die elk jaar op bezoek komen. Het is ook uitstekend nieuws voor de voortzetting van het ondernemings- en familieproject dat Mini-Europa is en dat hiermee zijn verankering op het Heizelplateau na een bestaan van meer dan dertig jaar kan bestendigen.”

Afhankelijk van de coronamaatregelen opent Mini-Europa vanaf 29 maart weer de deuren.