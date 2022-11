Dan toch geen gedwongen opname voor man (24) met mes die bedreigingen uitte in Anderlechts ziekenhuis

voetbal challenger pro league Théo Defourny (RWDM) kijkt met vertrouwen naar topper tegen Beveren: “Details zullen bepalend zijn”

Met SK Beveren-RWDM staat zaterdagavond de absolute topper van de veertiende speeldag op het programma in de Challenger Pro League. Wees maar gerust dat de Waaslandse club op sportieve revanche zal azen na de 3-1-nederlaag in de heenwedstrijd tegen nota bene tien RWDM-spelers na de rode kaart van Barreto, die in principe speelgerechtigd is.

18 november