Dan toch een nieuwe Zinneke Parade door Brussel: “Creativiteit, originaliteit en enthousiasme”

BrusselNa een afwezigheid van vier jaar is de Zinneke Parade zaterdagnamiddag opnieuw door het centrum van Brussel getrokken. Het thema van de tweejaarlijkse folkloristische stoet is dit jaar “Trompe l’oeil”, ofwel gezichtsbedrog. Niet minder dan 70.000 toeschouwers kwamen op het spektakel af.

Zwarte draken, vreemde wezens met duikbrillen en rokende handen of Oosters uitziende vrouwen. Brussel leek zaterdag eerder op het decor van een science fictionfilm dan van een Europese hoofdstad. De aanleiding van de komst van dergelijke creaturen was de Zinneke Parade. Vanaf 2000 behoort de Parade tot het Brusselse culturele erfgoed. De Parade werd geboren in het kader van Brussels 2000, European City of Culture. Het was de uitdrukking van de wens om een groot volksfeest in de stad te organiseren dat bruggen zou slaan tussen de 18 gemeenten en het stadscentrum en alle sociaal-culturele verenigingen zou mobiliseren.

Om de twee jaar trekken verschillende Zinnodes, de participatief-creatieve projecten in de stoet, door in onze hoofdstad in een kleurrijke parade. Normaal gaat het om 20 gezelschappen maar dit jaar ging de Parade in iets kleiner formaat -met 17 Zinnodes- van start. De vorige editie in 2020 -nota bene de verjaardagseditie- kon om de welbekende redenen niet doorgaan. Toch werd er toen niet stilgezeten. Zo werd het thema “Trompe l’oeil” toen al verkozen. “Het is een reflectie van wat er toen leefde. Na vier jaar afwezigheid staat de parade ook in het teken van verbinding, weliswaar onder een laagje kwetsbaarheid door de pandemie”, aldus de organisatie.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm © Dieter Nijs

Metaalopleiding

Elk nadeel heeft echter zijn voordeel en ook hier bleek dit te kloppen. De Zinnodes kregen daardoor immers wel meer dan voldoende tijd om hun installaties en choreografie volledig op punt te zetten. In totaal namen 1.150 personen deel, onder wie 115 artiesten, vanuit het hele land. Voor de eerste maal in de geschiedenis van de Zinneke Parade kwamen de leerlingen van de metaalopleiding de straat op. Zij troonden een grote constructie mee waaraan er over een periode van vier jaar gewerkt is, een samensmelting van de Biënnale “Aux Loups ! Wolven” in 2020 en “Trompe l’oeil” 2022.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm © Dieter Nijs

Creativiteit

Samen met honderden andere deelnemers overspoelden ze zaterdag onder een prachtige zon het centrum van Brussel. De mensen stonden rijendik langs het parcours, alsof corona nooit bestaan heeft. Het zorgde voor verwondering bij toeristen en trots bij rasechte Brusselaars. “Dit is wat Brussel écht is. Creativiteit, originaliteit en enthousiasme. Zeker na corona doet dit extra deugd”, glimlacht Brusseleir Gaston minzaam, aftellend naar de editie van 2024.

Volledig scherm Zinneke Parade Brussel © Dieter Nijs

