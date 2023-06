Dakterras Brucity-gebouw voortaan open voor het grote publiek

hockey Vier Pro Lea­gue-mat­chen op rij met de Red Lions voor Maxime Van Oost: “We leren elke dag bij”

De 23-jarige Brabander Maxime Van Oost is één van de jonge Red Lions die het de ‘anciens’ probeert lastig te maken. Knap hoe hij de voorbije dagen in Antwerpen opbokste tegen de fysiek imponerende Australische aanvallers. “Ik voel me goed binnen deze groep en probeer match na match stappen te zetten”, aldus Van Oost.