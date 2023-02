Dakloze man bekent eindelijk verkrachting voor rechter: “Hij reageert primair, zoals een kind”

Op 11 mei 2022 belde een getuige de politie nadat ze vlakbij het metrostation Beaulieu iets verdachts had gezien. Volgens de getuige had ze in een tentje een man gezien die halfnaakt bovenop een vrouw lag, waarbij de man bewegingen maakte die deden vermoeden dat het koppel seksuele betrekkingen had, maar was de vrouw opvallend passief. Toen de politie korte tijd later ter plaatse kwam, zag ze twee paar benen uit het tentje steken en stelde ze een situatie vast die volledig beantwoordde aan de beschrijving die de getuige gegeven had. “Beide personen waren onder invloed van drank maar bij haar verhoor kon de vrouw verklaren dat ze onderdak had gezocht in het tentje”, zei het parket. “De verdachte, die het tentje bewoonde, wilde haar wel binnenlaten, maar enkel in ruil voor seks. Toen ze weigerde, trok hij haar naar binnen, en begon haar te verkrachten. Uit angst en omdat ze niet sterk genoeg was, verzette de vrouw zich niet.” De 54-jarige man ontkende eerst dat hij met de vrouw betrekkingen had gehad, maar onderzoek wees uit dat zijn sperma op haar was aangetroffen. Voor de rechtbank gaf hij de feiten uiteindelijk toe. “Mijn cliënt heeft een beperkt IQ en beperkte sociale vaardigheden”, pleitte zijn advocaat. “Hij reageert primair, zoals een kind, vandaar ook zijn ontkenning in het begin. We vragen een milde gevangenisstraf, met een deel met uitstel.” Uitspraak op 17 maart.