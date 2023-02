Dak Zuidpaleis wordt mogelijk verwijderd voor aanleg metro 3

Vilvoorde Viki De Cremer bouwt aan carrière als scheids­rech­ter: “Steeds beter en sterker worden”

Nadat haar veelbelovende voetbalcarrière door een zware blessure was beëindigd, zocht Viki De Cremer een nieuwe uitdaging. In het spoor van broer en topref Wesli koos ze voor de rol van de ‘vrouw in het zwart’. Dit weekend maakt ze haar debuut als vierde official in een profwedstrijd bij de mannen.

