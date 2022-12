Daders home-invasion krijgen gevangenisstraffen van vijf en zes jaar

Brussel/MeiseTwee mannen zijn door de correctionele rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf en zes jaar omdat ze vorig jaar een gewelddadige home-invasion hadden gepleegd. Eén van beiden had enkele maanden eerder al ingebroken in dezelfde woning en had ook een inbraak gepleegd in Meise. Beide mannen waren bovendien geen onbekenden voor het gerecht.

Het was een buurtbewoner die in november 2021 de politie verwittigde omdat er in de omgeving van de Naamsepoort een gewelddadige inbraak bezig was. Toen een politiepatrouille ter plaatse kwam, trof ze een vastgebonden en bebloede bewoner aan. De agenten doorzochten de woning en konden in de kelder een eerste verdachte oppakken. Diens kompaan had het op een lopen gezet maar kon na een korte achtervolging ook ingerekend worden.

Wapens en een mes

Die tweede man was in het bezit van een luxe-uurwerk, 2.200 euro, een gouden munt, een smartphone en autosleutels, terwijl de eerste inbreker autosleutels, een schroevendraaier en 405 euro bij had. In de gang van het appartement werd nog een lege brandkast gevonden en een vuurwapen, en in het appartement zelf een mes, een hakbijl en een tweede vuurwapen. Dat was gebruikt om het slachtoffer verschillende slagen toe te dienen.

Niet aan hun proefstuk toe

Verder onderzoek wees uit dat één van de daders enkele maanden voordien al had ingebroken in diezelfde woning. Hij werd immers herkend op camerabeelden. Uit DNA-onderzoek bleek ook dat hij betrokken was bij een woninginbraak in Meise, waarbij een brandkast met onder andere vuurwapens werd leeggehaald.

Beide mannen waren al veroordeeld voor andere diefstallen. De rechtbank toonde zich dan ook streng en legde hen effectieve gevangenisstraffen van vijf en zes jaar op.

