Covid Safe Ticket treedt ten laatste op 15 oktober in voege in Brussels Gewest

Anderlecht Verdachte rusthuis­moord op Grazia (85) na maand opgepakt

24 september Het parket van Brussel bevestigt dat er eindelijk een verdachte is opgepakt voor de moord op Grazia Orlando (85). Het gaat om een bewoner van het rusthuis. Grazia werd op 23 augustus vermoord teruggevonden in haar kamer in woonzorgcentrum Clos Bizet in Anderlecht.