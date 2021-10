Coronaterrassen kunnen tot 15 januari blijven staan in Brussel, en mogelijk tot eind 2022

Mijnenergie Hoge energie­prij­zen: ontvang je nu ook een hogere vergoeding voor de stroom die je opwekt?

13 oktober Dat elektriciteit duurder geworden is, weten we ondertussen allemaal. Het lijkt aannemelijk dat ook de vergoeding voor de door de consument opgewekte stroom de hoogte in gaat. Maar is dat wel zo? Mijnenergie.be zocht het uit.