Coronaprik op afspraak vertoont nog kinderziektes op de Heizel: “Een uur wachtmuziek, om dan nog twee keer doorverbonden te worden”

Brussel Sint-Katelijne­kerk wordt opgefrist: werken aan met roet bedekte gevel gaan van start

2 maart De restauratie van de noordgevel van de Sint-Katelijnekerk in het centrum van Brussel is maandag van start gegaan. Dat melden Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, en de stad Brussel in een persbericht. De gevel is nu nog bedekt met grote zwarte vlekken roet, maar moet in 2023 volledig in ere hersteld zijn. De kosten voor de werken komen neer op drie miljoen euro.