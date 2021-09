“Coronapas vanaf 1 oktober verplicht in Brussel”

Laken/Sint-Joost-ten-Node Man die vluchtmis­drijf pleegde na dodelijk verkeerson­ge­val eindelijk gearres­teerd

16:25 Een 32-jarige man reed op 18 mei dit jaar een man aan in de Leopold I-straat in Laken, het slachtoffer werd in het ziekenhuis doodverklaard. De dader pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf. Maanden later, op 11 september, kon de dader eindelijk gearresteerd worden voor de woning waar hij zich schuilhield in Sint-Joost-ten-Node. Dat meldt het parket van Brussel.