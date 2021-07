Coronaopstoot in Brussels woonzorgcentrum: 4 niet-gevaccineerde medewerkers en 5 bewoners besmet met deltavariant

Brussels Gewest Brusselse vaccinatie­cam­pag­ne stokt: “Mikken op vaccinatie­graad van 70 procent in september”

15:24 De Brusselse vaccinatiecampagne verliest aan kracht. In vergelijking met eind juni is het aantal volledig gevaccineerde Brusselaars maar zo'n zeven procent gestegen, tot 61 procent. Tijdens een persmoment kondigde Brussels coronacrisismanager Inge Neven aan dat de kentering is ingezet om meer en meer Brusselaars te vaccineren via gedecentraliseerde initiatieven, maar die schieten voorlopig ruimschoots tekort.