Coronabetogers die vuurwerk op zak hadden kennen pas op 22 maart hun straf

Op 19 december vond voor de vierde maal op enkele weken tijd een betoging plaats tegen het Covid Safe Ticket en de coronamaatregelen. Bij voorgaande betogingen waren er incidenten geweest, zodat de politie extra controles uitvoerde. Zo controleerde ze nog voor de start van de betoging A.B. (37) en M.D. (35). A.B. bleek 21 vuurwerkpijlen bij zich te hebben, waarvan enkele tot op grote afstand ernstige verwondingen konden veroorzaken. M.D. was dan weer in het bezit van 21 kleinere bommetjes, vier rookfakkels, een katapult, en een 80-tal paintballbolletjes waarin de verf vervangen was door benzine en white spirit. “Alles is onderzocht door DOVO en zeker het materiaal dat meneer M. bijhad, kon voor een gevaarlijke explosie zorgen”, zei het parket, dat twee jaar cel vorderde. “Beiden hadden duidelijk de bedoeling amok te maken en zich weerspannig te gedragen.” De twee mannen ontkennen dat in alle toonaarden. “Mijn cliënt is geen onruststoker en had geen kwaadaardige bedoelingen”, pleitte de advocaat van A.B. “Hij lijdt aan een angststoornis en had het moeilijk door de coronamaatregelen. Zijn psycholoog had hem gezegd dat hij met mensen in contact moest komen en misschien kon deelnemen aan een coronabetoging. Hij besefte niet dat het vuurwerk dat hij op internet kocht, zo gevaarlijk was. Hij is onvoorzichtig geweest, maar had geen kwaad in de zin.” Ook M.D.’s advocaten betwistten dat hun cliënt op rellen uit was.