Coronabetoger vrijgesproken: “Twijfel of hij projectielen naar politie gooide”

Bij de betoging, die op 19 december in Brussel plaatsvond, werd geprotesteerd tegen de vaccinatieplicht, het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) en de beperkende gezondheidsmaatregelen. Aan het eind van de manifestatie zou de man in het Jubelpark voorwerpen naar de politie hebben gegooid. De politie had hem tegengehouden toen hij het park verliet. Er werden flessen en blikjes in zijn rugzak aangetroffen. Volgens de agenten waren die voorwerpen bedoeld als projectielen om de politie te bestoken.

Twijfel

De verdachte had bij het Comité P op zijn beurt ook klacht ingediend tegen de politie. Hij zegt dat de agenten hem met bier hadden besproeid. De rechtbank oordeelde uiteindelijk dat er te veel twijfel bestond over de vraag of hij projectielen naar de politie had gegooid. Er werd daarom overgegaan tot de vrijspraak. Vanwege de rellen die waren uitgebroken na de betoging van 19 december, heeft de politie in totaal 48 administratieve en 7 gerechtelijke arrestaties verricht.