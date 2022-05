Corona doet bevolkingsgroei en aantal nieuwe woningen dalen in Brussel

Huisvestingscrisis nijpend

Een eerste vaststelling is dat de bevolkingsgroei in Brussel historisch laag was in 2020. Een duidelijk gevolg van oversterfte, want die bedroeg 20 procent in 2020, stelt perspective.brussels vast. Voor het jaar 2021 en verder gaan de nieuwe demografische projecties uit van een terugkeer naar normale sterftecijfers en een bevolkingsgroei. De bouw van woningen lag ook uitzonderlijk laag in 2020. De huisvestingscrisis is nijpend, want de helft van de Brusselse bevolking, die in armoede dreigt te vervallen, woont in een woning die eigenlijk te klein is voor de omvang van het huishouden.