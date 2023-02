CORE Festival maakt 6 nieuwe namen bekend

En daar komen nog namen bij. Op zaterdag verschijnt Londense DJ, producer en zangeres Eliza Rose op het podium, bekend van haar gigantische hit ‘B.O.T.A. (Baddest Of Them All)’. Een andere naam om op zaterdag in de gaten te houden is de virtuoze Londense jazzdrummer Yussef Dayes. Zijn energie is aanstekelijk, de muziek is toegankelijk. Ook de 21-jarige Britse Tiktok-sensatie PinkPantheress is die zaterdag van de partij.