CORE-festival lost nieuwe namen

De bekende Britse rapper Little Simz zakt op zondag 28 mei af naar het CORE-festival. De 28-jarige Londense won in 2022 zowel een BRIT Award als de prestigeuze Mercury Prize voor haar album ‘Sometimes I Might Be Introvert’. Ze brengt een combinatie van hiphop, r&b, jazz en soul.

In december bracht Little Simz nog een nieuwe plaat uit, ‘NO THANK YOU’, amper een jaar na haar laatste album. Kleppers als Angèle, Goldband, KOKOROKO, Unknown Mortal Orchestra en nog vele anderen tekenden al present voor CORE-festival. Dat vindt het weekend van 27 en 28 mei plaats in het Osseghempark in Laken.