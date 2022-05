Core festival klaar om festivalzomer te openen

LakenDe eerste editie van Core Festival, een samenwerking van Rock Werchter en Tomorrowland, is vrijdagmiddag van start gegaan in het Ossegempark in Brussel. Het festival duurt twee dagen, maar is nog niet uitverkocht. Core is een van de openers van het festivalseizoen in België.

De organisatie is tijdens de eerste editie alvast extra aandachtig voor het nieuwe fenomeen van ‘needle spiking’. “Zoals altijd heeft de veiligheid en gezondheid van de festivalbezoekers de hoogste prioriteit. Alle hulp- en veiligheidsdiensten zijn aanwezig en alert om alles in de gaten te houden en te zorgen dat er snel ingegrepen kan worden, verzekert woordvoerder Jordy Van Overmeire.

Het Core Festival stelt vijf podia en verschillende kunstinstallaties op in het Ossegempark. De line-up is een mix van Belgische namen en gevestigde internationale artiesten. Op vrijdag treden onder meer Lous and the Yakuza, Peggy Gou, Mura Masa en Paul Kalkbrenner op. Zaterdag is het de beurt aan Nina KRaviz, Jungle, Fatima Yamaha en Jamie XX.

20.000 festivalgangers per dag

“De ticketverkoop is goed, maar misschien wat lager dan we hadden ingeschat. Al zijn we wel tevreden met het resultaat. We zitten aan 20.000 festivalgangers per dag en er zijn nog tickets aan de kassa”, vertelt Van Overmeire.

Core is na Couleur Café het tweede festival dat zal plaatsvinden in het Ossegempark. De nieuwe creatie van Tomorrowland en Rock Werchter wil een nieuw, origineel en verfrissend festival zijn waar muziek, kunst en lekker eten samenkomen in een groene Brusselse setting.

“We proberen zo goed mogelijk zorg te dragen voor het park om het zo proper mogelijk achter te laten. Het is een prachtig park en je zal zien dat de podia echt in functie van het park gebouwd zijn. Een zeer mooie thuis voor de komende jaren”, besluit Van Overmeire.