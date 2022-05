Controleur krijgt trap in de rug aan Zuidstation: “Tijdens inspectie trommelde chauffeur kennissen op”

Een controleur van Mobiel Brussel is dinsdagochtend aangevallen aan het treinstation Brussel Zuid toen hij daar een voertuig controleerde dat in overtreding was. Dat bevestigt woordvoerster Camille Thiry. De controleur zou een trap in de rug gekregen hebben en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

De bestuurder van het voertuig dat gecontroleerd werd, beschikte naar verluidt over een VVC-vergunning (verhuur van voertuig met chauffeur), maar die was afgeleverd in een ander gewest dan het Brusselse. Daardoor dreigde zijn voertuig in beslag te worden genomen.

Terwijl zijn documenten nagekeken werden, trommelde de bestuurder een aantal kennissen op die zich in de omgeving bevonden. Er ontstond tumult, waarbij de controleur een trap in de rug kreeg. “Hij had een medische voorgeschiedenis, zodat die trap heel slecht aankwam. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis”, aldus Thiry.

“We tillen hier zwaar aan”

De chauffeur van het VVC-voertuig reed daarop weg, de andere betrokkenen verspreidden zich. “Twee controleurs van Mobiel Brussel hebben een klacht ingediend”, klinkt het. “We hopen dat het onderzoek en de analyse van de camerabeelden zullen uitwijzen wie verantwoordelijk is voor deze agressie. Bij Mobiel Brussel tillen we hier zwaar aan. We zijn gechoqueerd door dit soort gewelddadig gedrag tegen mensen die enkel hun werk doen.”

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft zijn steun betuigd op Twitter. Hij spreekt van een “onaanvaardbare agressie” op iemand die zijn functie uitoefende.

