Controleur aangevallen aan Brussel-Zuid: “We zijn geshockeerd door dit soort gewelddadig gedrag tegen mensen die enkel hun werk doen”

De bestuurder van het voertuig dat gecontroleerd werd, beschikte volgens de woordvoerster over een VVC-vergunning (verhuur van voertuig met chauffeur) maar die was afgeleverd in een ander gewest dan het Brusselse, waardoor zijn voertuig dreigde in beslag te worden genomen. Terwijl de controleur van Brussel Mobiliteit zijn documenten nakeek, trommelde de chauffeur een aantal kennissen op die zich in de omgeving bevonden. Er ontstond tumult waarbij de controleur van Brussel Mobiliteit een trap in de rug kreeg, aldus Camile Thiry: “Hij had een medische voorgeschiedenis, zodat die trap heel slecht aankwam, en is overgebracht naar het ziekenhuis.”