Conner Rousseau zet parlementslid met onmiddellijke ingang uit partijbureau nadat verbod op onverdoofd slachten weggestemd wordt

BrusselPartijvoorzitter Conner Rousseau zet Brussels parlementslid Fouad Ahidar met onmiddellijke ingang uit het partijbureau van Vooruit. Dat meldt hij na afloop van de stemming over het verbod op onverdoofd slachten in het Brussels parlement. Ahidar werd na de stemming op de hoogte gebracht.

Het Brussels Parlement stemde het voorstel tot verbod op het onverdoofd slachten met een alternatieve meerderheid weg. Ahidar (one.brussels-Vooruit) stemde tegen het verbod.

Rousseau had gisteravond in ‘De Afspraak’ al duidelijk gemaakt dat zijn partij tegen onverdoofd slachten is en dat Ahidar gevolgen zal ondervinden als hij tegen een verbod zou stemmen. “Voor Vooruit is dierenwelzijn belangrijk. Wij zijn voor een verbod op onverdoofd slachten. Dit standpunt kwam er na intern debat met veel mensen en gemeenschappen. Intern moet er stevig gedebatteerd worden. We nemen samen een beslissing en voeren die beslissing eendrachtig uit. Ook in Brussel”, zei Rousseau in een korte mededeling.

“Ik heb Fouad Ahidar met onmiddellijke ingang uit het partijbureau van Vooruit gezet. Dat liet ik hem en het Brusselse bestuur na de stemming weten. Over dit onderwerp wordt niet meer gecommuniceerd. We werken verder aan de koopkracht en de gezondheid van de mensen.”

Of er ook sancties dreigen voor parlementslid Hilde Sabbe is vooralsnog niet duidelijk. “Ik zetel als onafhankelijke, dus ik denk niet dat er voor mij iets zal volgen,” zegt ze. “Ik ben nog niet gecontacteerd door de partij.” Over de sanctie die Vooruit-voorzitter Conner Rousseau oplegde aan Fouad Ahidar deelt Sabbe het volgende mee: “Ik denk dat hij de bui wel al voelde hangen. Maar in de praktijk zal er volgens mij weinig veranderen voor hem. Hij is uit het bestuur gezet, maar niet uit de partij”, besluit ze.

Ontgoocheld

De voorstanders van een verbod op onverdoofd slachten reageerden erg ontgoocheld op het resultaat van de stemming. “Heel onze fractie heeft ons voorstel gesteund, dus ben ik erg ontgoocheld”, zei mede-indienster Lotte Stoops (Groen). “Maar het is een kwestie van tijd dat het verbod er komt. Er is een wereldwijde trend voor meer dierenwelzijn, ook in de geloofsgemeenschappen. Maar het gaat om een democratische stemming. Dat betekent niet dat we onze strijd voor minder dierenleed niet zullen voortzetten. Een evenwicht tussen dierenwelzijn en religie is mogelijk”, voegde ze eraan toe.

Voor hoofdindiener Jonathan de Patoul (DéFI) is de stemming “een nederlaag voor het dierenwelzijn. Ik ben uiteraard ontgoocheld dat het recht, de wetenschap en de mening van 70 procent van de Brusselaars onvoldoende waren om een meerderheid van de parlementsleden te overtuigen, die overigens behoren tot partijen die een gelijkaardige tekst in Wallonië en Vlaanderen goedgekeurd hebben.”

Ook N-VA-fractieleider Cieltje Van Achter betreurt dat “het Brussels Parlement onnodig dierenleed in stand houdt en dat de wetenschappelijke en juridische argumenten voor verplicht verdoofd slachten Vooruit, PS, Ecolo, Les Engagés en PVDA niet wisten te overtuigen.” Volgens haar schikken partijen en parlementsleden zich “naar de wensen van enkele religieuze gemeenschappen, uit angst om hun stem te verliezen. Nochtans is ritueel slachten mét verdoving in een groot deel van de islamitische wereld compleet normaal.”

Dominiek Lootens (Vlaams Belang) spreekt van een donkere dag voor Brussel, een donkere dag voor het dierenwelzijn. “Ik ben teleurgesteld in het gebrek aan moed van sommigen, maar blijf vastberaden om deze strijd voor het gezond verstand, die ik al bijna 30 jaar voer te blijven volhouden!”

Bianca Debaets (CD&V) begrijpt niet dat deze afspraak met de geschiedenis gemist werd: “Net als Vlaanderen en Wallonië kreeg het Brussels Gewest de kans om zijn reputatie als diervriendelijk gewest te versterken, maar helaas wogen de electorale motieven zwaarder door bij heel wat van mijn collega’s. Terwijl de nationale partijlijnen wel richting een verbod gaan. We zitten vandaag dus met een surrealistische situatie waarin Brussel zich geïsoleerd opstelt op een eiland van dierenmishandeling.”

Gaia: “Laffe knieval voor ‘alternative facts’

Dierenrechtenorganisatie Gaia reageert zwaar ontgoocheld. “Vandaag werd de menselijkheid jegens dieren door het Brussels parlement begraven. De parlementaire democratie werd in Brussel vervangen door een parlementaire theocratie. De parlementsleden demonstreerden een verwerpelijk gebrek aan oprechte menselijkheid en aan ethiek ten overstaan van weerloze dieren, die volgens de algemene Brusselse dierenwelzijnswet nochtans bijzondere bescherming verdienen”, hekelt voorzitter Michel Vandenbosch.

Het Brussels parlement maakt met de stemming volgens Gaia dan ook een “laffe knieval voor de ‘alternative facts’ van de religieuze hardliners”. Zo is de dierenrechtenorganisatie niet te spreken over het feit dat tegenstanders van het verbod een beroep deden op een “waslijst aan manipulatieve voorwendsels”. “Manifeste onwaarheden, pure leugens, irrationele verzinsels, speculatieve overdrijvingen en uit de lucht gegrepen verdachtmakingen maakten stuk voor stuk deel uit van de trukendoos van de tegenstanders van het verbod”, klinkt het.

42 stemmen voor, 38 tegen

De stemming handelde over de conclusies van de commissie, die het voorstel had verworpen. Er waren 42 stemmen voor, 38 stemmen tegen en acht onthoudingen.

De 42 voorstemmen - die dus tegen het voorstel van ordonnantie voor een verbod op onverdoofd slachten zijn - kwamen van PS, one.brussels-Vooruit en PVDA. Ook Sadik Köksal en Marc Loewenstein (beiden DéFI), en 3 leden van Les Engagés stemden voor het verslag.

De tegenstemmen kwamen voornamelijk van Groen, MR, DéFI, Open VLD, N-VA, Vlaams Belang, CD&V, aangevuld met 4 Ecolo’ers, Els Rochette (one.brussels-Vooruit), Julien Uyttendaele en Veronique Jamouille (beiden PS) en Victoria Austraet (onafhankelijk, ex-DierAnimal).

De onthoudingen kwamen van Nicole Nketo Bomele en Michaël Vossaert (DéFI), Celine Fremault en Christophe De Beukelaer (Les Engagés), Khadijia Zamouri (Open VLD), Viviane Teitelboom (MR), Pierre-Yves Lux (Ecolo) en Pepijn Kennis (Agora).

