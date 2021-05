Conflict tussen Israël en Palestijnen: duizenden actievoerders betogen in Brussel

Volledig scherm Pro-Palestijnse betoging aan de Brusselse Kunstberg. © Marc Baert

Met Palestijnse vlaggen klimmen jonge mannen op het standbeeld in het midden van de Brusselse Kunstberg. “Free Palestine”, roepen ze, terwijl ze Bengaals vuurwerk afsteken. Ze krijgen antwoord van de menigte die vanaf 14 uur aangroeit tot een mensenmassa van zo'n 7.000 personen. Het gaat om een spontane betoging waar geen goedkeuring voor was verleend. Van de nodige afstand houden is helemaal geen sprake.

Spandoeken en borden verwijzen naar de gruwel die zich momenteel op de Gazastrook afspeelt. Foto’s van overleden kinderen, gedood bij aanvallen met Israëlische luchtraketten. “Als je zo vaak op straat moet komen om duidelijk te maken dat kinderen doden verkeerd is, dan weet je dat de mensheid verloren is”, staat op een kartonnen bord.

Volledig scherm © Marc Baert

Verschillende sprekers nemen de microfoon om te eisen dat België en de Europese Unie het geweld veroordelen. “Dit is een koloniale bezetting”, klinkt het. “We moeten daar een eind aan maken. De EU moet Israël veroordelen voor deze oorlogsmisdaden en sancties opleggen. Het is gedaan met de dialoog. Wij willen actie, nu.” Ze roepen onder meer op tot boycot van Israëlische producten en bedrijven.

Een vertegenwoordiger van de Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) neemt het woord. Ook hij veroordeelt het geweld. “Er is sprake van apartheid, een misdaad tegen de menselijkheid. Daar staan wij, als organisatie van progressieve Joden, niet achter.”

Volledig scherm De meeste betogers dragen een mondmasker, maar de nodige afstand houden is ver zoek. © Marc Baert

Tussen de duizenden aanwezigen, staat Montasser Alde’emeh. Zijn ouders vluchtten uit Palestina tijdens de eerste Nakba in 1948, toen Palestijnen uit hun huizen werden verdreven. “Ik vind het belangrijk dat mensen begrijpen wat er daar gebeurt”, zegt Alde’emeh. “Eerst is Palestijnen in Jeruzalem het recht om te stemmen ontnomen. Dat stemrecht was net een belangrijke uitlaatklep voor die mensen. Daarna begon de uithuiszetting van Palestijnen in Sheikh Jarrah. De gebeurtenissen bij de Al Aqsamoskee hebben veel Palestijnen diep geraakt. Wat de Notre Dame hier is voor Christenen, is de Al Aqsamoskee voor moslims. In het VTM Nieuws wordt gesproken over een conflict tussen Joden en Palestijnen. Dat vind ik verkeerd: het is een strijd van onderdrukten tegen hun onderdrukker.”

Alde’emeh vindt dat er in het Westen weinig empathie is voor de Palestijnen. “Mensen zien het te vaak als een strijd tussen moslims en joden. Door het groeiende wantrouwen en haat tegenover moslims in Europa, is er weinig medeleven voor de Palestijnen. Maar dit gaat niet over religie. Dit gaat over onderdrukking. Niemand zou mogen leven zoals de Palestijnen leven, of het nu moslims, joden, christenen of wat dan ook zijn.”