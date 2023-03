Concertzaal Ancienne Belgique draait weldra op groene stroom

Binnenkort Jumbo aan Roosevelt­laan? “Keten heeft sowieso interesse in Vilvoorde”

Het lot van de voormalige Aldi aan de Rooseveltlaan gaat vlot over de tong in de Zennestad. Geruchten doen de ronde dat de Nederlandse supermarktketen Jumbo binnenkort op deze locatie te vinden zal zijn. Deze geruchten bereikten maandagavond via John Roobaert (N-VA) de gemeenteraad. Jumbo zelf houdt de lippen op elkaar, maar schepen van economie Didier Cortois (Open VLD) is overtuigd dat de keten weldra in Vilvoorde opduikt. Al zal dat mogelijk gebeuren op een andere plek.