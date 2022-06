Concertzaal AB stelt Boterhammen in de Stad en Feeërieën 2022 voor

Brussel Zwaargewon­de persoon aangetrof­fen op achterbank auto “Mogelijk betrokken bij schietpar­tij”

De politiediensten werden woensdag 15 juni rond 18.20 uur opgeroepen voor een incident met meerdere geweerschoten aan het metrostation Simonis in Brussel. Het slachtoffer zou kogels in het been gekregen hebben, en was naar eigen zeggen zelf naar het ziekenhuis gegaan voor verzorging. Hij verkeert niet in levensgevaar. Dat meldt het parket van Brussel.

