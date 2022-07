Concertganger Ed Sheeran op gewelddadige wijze beroofd

wemmel Afrit 8 Wemmel op binnenring afgesloten: houd rekening met extra drukte rond Heizel door concert Ed Sheeran

Ed Sheeran treedt vanavond opnieuw op in het Koning Boudewijnstadion. Daardoor moet je rekening houden met extra drukte in de omgeving van de Heizel in Brussel. Afrit 8 Wemmel op de binnenring (R0) is afgesloten. Het is momenteel aanschuiven vanaf Groot-Bijgaarden.

23 juli