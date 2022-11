Collectief voert actie voor behoud houten banken aan Noordstation

Als verzet tegen het verdwijnen van de houten banken aan het Noordstation, blies een twaalftal Brusselaars het collectief ‘Red Onze Banken’ in het leven. Maandag hielden ze een optocht om de spoorwegmaatschappij en beleidsmakers te overtuigen de banken terug te plaatsen. Die startte vanop het Muntplein. “Rond 17 uur vertrokken we onder muzikale begeleiding met een van de houten banken, momenteel in bezit van café Flamingo, richting het Noordstation”, legt Pieter Fannes van ‘Red Onze Banken’ uit. “Die plaatsen we in de grote hal onder de ster. Aansluitend hield dichter Jan Ducheyne er zijn ode aan de houten banken.” Een symbolische plaats, aangezien de goudgele ster ook al eens werd teruggebracht na een gelijkaardige actie.

Ondertussen zijn bijna alle houten banken verdwenen in het treinstation Brussel- Noord. “Het gevolg van grotere renovatiewerken, waarbij onder andere enkele doorgangen en de vertrekhal reeds werden aangepakt ”, vertelde Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS, eerder aan onze krant. “In functie van het comfort en de veiligheid van onze reizigers werd beslist om ook de houten banken te vervangen. We begrijpen de commentaren, maar hebben ook al andere inspanningen geleverd om het karakter van het station te vrijwaren. Zo hebben we de gerestaureerde ster indertijd teruggebracht naar de grote hal.”

Groeiende belangstelling

“Sinds onze eerste inspanningen, hebben we wel het gevoel dat de belangstelling groeit voor de situatie”, zegt Fannes. “De banken die nog resten in het Noordstation bleven voorlopig nog onaangeroerd." Rotor Deconstruction, de Brusselse bouwcoöperatieve die de houten banken verkoopt, meldde via sociale media alvast dat het verdere leveringen opschort totdat het publieke debat wordt uitgeklaard.

Het collectief ‘Red Onze Banken' wil ook naar Brussels staatssecretaris voor Erfgoed, Pascal Smet (one.brussel-Vooruit) trekken om het hele stationsgebouw te laten klasseren als erfgoed. “Daarvoor zijn wel 150 handtekeningen nodig, alvorens ze stappen in die richting willen nemen”, ligt Fannes nog toe. Smet gaf enkele weken geleden wel al aan de houten banken te willen behouden. Dat drukte hij uit in een brief naar bevoegd federaal minister Georges Gilkinet (Ecolo), bevestigt zijn kabinet.

