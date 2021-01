Collectief trekt naar Grondwettelijk Hof tegen quarantaineregels: “De overheid blijft de democratie ontwijken”

triatlon Uitstel Olympische Spelen kwam herstellen­de Claire Michel goed uit: “Heb kunnen revalide­ren zonder stress”

27 januari Voor vele topsportatleten zorgde het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio afgelopen zomer voor een serieuze domper. Velen hadden immers gepiekt naar die ene zo belangrijke wedstrijd. Voor de Brusselse triatlete Claire Michel kwam het uitstel eigenlijk als een geschenk uit de hemel. Zij brak eind 2019 haar knieschijf in zeven stukken. Het halen van de Spelen afgelopen zomer zou voor haar een huzarenstukje geweest. “Want zo’n revalidatie vraagt toch vijftien maanden om weer op topniveau te geraken. Het uitstel gaf me de kans om zonder stress te revalideren”, blikt Michel terug vanuit haar stageplaats in Portugal.