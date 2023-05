Collectief straatdoden herdenkt 78 overleden dak- en thuislozen in 2022

Flat onbewoon­baar door brand

In de Victor Rousseaulaan in Vorst heeft maandagnamiddag een brand gewoed in een flatgebouw. Daarbij vielen geen gewonden maar door de brand is het gebouw wel onbewoonbaar. Op de eerste en tweede verdieping is er ernstige brandschade, en op het gelijkvloers is er waterschade door het bluswater. Dat meldt de Brusselse brandweer.