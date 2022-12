COLD CASE. Zes jaar geleden werd vader van twee kinderen in maffiastijl afgemaakt in zijn caravan: “John was misschien geen doetje, maar wel een toffe pé, een echte copain”

Haren“Als we problemen hadden, werd het nooit met wapens opgelost. Enkel met de vuisten.” De zaak John Huygens leest als een misdaadroman, maar het was zes jaar geleden bittere ernst in Haren. De vader van twee kinderen werd zonder aanwijsbare reden afgemaakt in zijn caravan. De dader, laat staan een verdachte, werd nooit gevonden. Hoe een oersterke man in zijn slaap werd verrast en koudweg afgemaakt.