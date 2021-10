COLD CASE. Eén vriendengroep, twee brutale moorden, 13 jaar verschil: Peter en Daniëlle werden vermoord in identieke omstandigheden. “Is die volle maan toeval? We zullen het wellicht nooit weten”

Etterbeek/WilrijkHoe groot is de kans dat 1 vriendenkring getroffen wordt door twee moorden met een tussentijd van 13 jaar? Een groepje bevriende VUB-studenten maakte het mee. Meer dan 28 jaar na de laatste moord blijven zowat alle vragen in de dossiers open. Was de moordenaar een en dezelfde man? Waarom is hij nooit gevat? En uiteraard: wat was het motief? “Natuurlijk zie ik de gelijkenissen. In één beweging gedood, op gelijkaardige plaatsen en op hetzelfde tijdstip. En dan is er nog die volle maan”, aldus Jan Lampo, die bevriend was met beide slachtoffers. “Is dat toeval? Ik weet het niet”