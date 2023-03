CLW Don Bosco ziet steeds meer lege brooddozen: “Willen volgend schooljaar dagelijks ontbijt aanbieden”

Uit een studie van Kellog België bleek dat bijna 1 op de 4 Belgische gezinnen het steeds moeilijker krijgt om hun kinderen eten te geven. Dat resulteert in overgeslagen ontbijten en meer lege brooddozen op school. 40 procent van de bevraagde leerkrachten geeft daarbij aan eten mee te nemen van thuis, om uit te delen aan de leerlingen. Die ontwikkelingen merken ze ook op in het CLW Don Bosco in Sint-Pieters-Woluwe.

Tussen 12 januari en 1 februari 2023 voerde Kellog België een enquête rond voedselarmoede in ons land. “Die bouwde voort op een studie die we in 2016 al eens uitvoerden”, zegt Luc Houben, General Manager bij Kellog Benelux. “We bevroegen ongeveer 1.000 gezinnen, representatief voor onze samenleving, en een 100-tal leerkrachten. Zo wilden we een beeld krijgen van op welke manier gezinnen en leerkrachten omgaan met de stijgende levenskosten, en welk effect dat heeft op de leerlingen.”

Alarmerend

“De resultaten zijn ronduit alarmerend”, stelt Houben. “24 procent, bijna 1 op 4, van de bevraagden gaf aan dat ze steeds meer moeilijkheden ondervinden om hun kinderen te voeden. Dat is stijging van meer dan 7 procent vergeleken met 2016. 35 procent zei ook dat de Covidpandemie serieuze financiële moeilijkheden met zich meebracht voor hen. Meer dan de helft van die gezinnen is vandaag nog steeds niet hersteld van die periode. De inflatie, stijgende energiecrisis en de instabiele situaties in de wereld komen daar nog eens bovenop. Zo blijft het budget dat overblijft om voeding te kopen voor sommige gezinnen alsmaar afnemen.”

En dat vertaalt zich onder meer in lege brooddozen en het overslaan van het ontbijt. “1 op de 5 leerlingen komt ‘s morgens naar school zonder eerst gegeten te hebben. Dat ontgaat de bevraagde leerkrachten niet. 61 procent gaf al aan dat sommige leerlingen kampen met moeheid en concentratie- en participatieproblemen, hoogstwaarschijnlijk omdat ze honger hadden. 40 procent van de leerkrachten neemt zelf ook regelmatig eten mee van thuis om uit te delen aan de leerlingen.”

Volledig scherm Luc Houben, General Manager van Kellog Benelux. © RV

Ontbijtmoment op school

“Die resultaten stellen we ook vast in de praktijk”, zegt Elisabeth Verschoore, directrice van het CLW Don Bosco in Sint-Pieters-Woluwe. “Sommige leerlingen vertellen ons zelf dat ze geen ontbijt hadden ‘s ochtends, of geen lunchpakket meekregen. Voor Covid zagen we ook dat ontbijt regelmatig werd overgeslagen, maar nu merken we steeds vaker dat het ook voor de lunch gebeurt.”

Voor de Covidpandemie hield het CLW Don Bosco dagelijks een ontbijtmoment voor de leerlingen. “Tijden de pandemie is dat helaas stilgevallen. Nu proberen we dat terug op te bouwen, zodat het opnieuw een vaste waarde wordt in het lesprogramma. Volgend schooljaar willen we het opnieuw dagelijks inplannen”, vertelt Verschoore. “Want zowel wij als de leerkrachten merken dat die momenten een positieve invloed uitoefenen op onze leerlingen. Voor de kinderen is het bijvoorbeeld belangrijk om rustig hun ontbijt te kunnen eten. Het werkt bevorderend op sociaal niveau, in omgang met de medeleerlingen en leerkrachten, en ook voor de resultaten en het mentaal welbevinden zijn er gunstige effecten.”

Stigma

Niet alleen voor de prestaties van de leerlingen heeft voedselarmoede gevolgen, er heerst ook heel wat stigma rond. “55 procent van de mensen die lijden onder de problematiek, zegt zich ernstig te schamen om hun situatie aan te kaarten op school. Door samenwerkingen met scholen en andere instellingen proberen we dat bespreekbaar te maken.” “Het is als ouder niet makkelijk om zoiets toe te geven natuurlijk”, voegt Verschoore toe. “Sommige ouders verzwijgen dat ook. Wij trachten om hen zoveel mogelijk te betrekken en te informeren, tijdens infoavonden bijvoorbeeld. Dat zorgt er wel voor dat het schaamtegevoel afneemt. Maar het blijft zeker en vast een werkpunt waar we op zullen blijven inzetten.”

“Er zijn helaas heel veel brandjes te blussen, het beleid kan zich niet met alles tegelijk bezighouden”, stelt Houben. “Maar het blijft belangrijk om aandacht te vragen voor voedselarmoede. Soms vergeet men wel eens dat bepaalde problemen in de wereld zich letterlijk onder onze neus afspelen.” Dat beaamt ook Verschoore. “Het is van essentieel belang dat anderen, zoals Kellogg, scholen als de onze blijven steunen om deze diensten te kunnen blijven leveren. Door het probleem onder de aandacht te brengen zal ook het stigma rond het gebruik van onze diensten verdwijnen, en op lange termijn zullen minder mensen honger lijden”, besluit de directrice.

